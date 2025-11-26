Bursa'da 3. kattan düşen çocuk yaralandı

26.11.2025 16:54

IHA

İHA

Bursa'da bir çocuk, apartmanın 3. katından düşerek yaralandı.

Olay, saat 15:00 sıralarında İnegöl'de yaşandı.

 

Suriye uyruklu bir çocuk oyun oynarken tırmandığı duvardan boşluğa düştü.

 

Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı.

 

Yaralı çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Annesi E.E.'de yaralı çocukla ambulansa bindi.

 

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

