Bursa'da 3. kattan düşen çocuk yaralandı
26.11.2025 16:54
İHA
Bursa'da bir çocuk, apartmanın 3. katından düşerek yaralandı.
Olay, saat 15:00 sıralarında İnegöl'de yaşandı.
Suriye uyruklu bir çocuk oyun oynarken tırmandığı duvardan boşluğa düştü.
Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı.
Yaralı çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Annesi E.E.'de yaralı çocukla ambulansa bindi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
