Bursa’da 3,2 milyon liralık kaçak tütün operasyonu
08.09.2026 10:38
Depolara yapılan baskında yüz binlerce makaron ele geçirildi
Bursa’da düzenlenen operasyonda 3,2 milyon liralık kaçak tütün ve sigara malzemesi ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Bursa’da kaçakçılıkla mücadele kapsamında Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde düzenlenen operasyonda, piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 200 bin lira olduğu değerlendirilen çok miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
KOM Şube Müdürlüğü ile Yıldırım ve Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katıldığı çalışmalarda çok miktarda kaçak tütün, makaron ve sigara ele geçirildi.
Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 200 bin lira olduğu değerlendirilirken, operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
DEPO VE İŞ YERLERİNE OPERASYON
Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, 3 şüpheli şahsa ait olduğu belirlenen depo ve iş yerlerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 200 bin lira olan çok sayıda kaçak tütün ürünü ve sigara yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Operasyonda; 176 bin 600 adet bandrollü ve bandrolsüz makaron, makarona kıyılmış tütün basılarak hazırlanmış 10 bin 300 adet sigara, 518 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün mamulü, 4 kilogram bandrollü ve bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.
Aramalarda ayrıca 100 gramlık paketler halinde toplam 41 kilogram bandrollü tütün, 377 paket bandrolsüz sigara, 1.850 adet kesilmiş bandrol, 9 bin adet çok amaçlı boş sigara kutusu ve 27 bin adet şeffaf naylon sigara poşeti bulundu.
Kaçak sigara üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 2 adet sigara basma makinesi ile 1 adet sigara basma makinesi kompresörüne de ekipler tarafından el konuldu.
3 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Operasyonda ele geçirilen kaçak ürün ve malzemelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden ve kamu düzenini bozan kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
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