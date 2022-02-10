Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

Haberler - Bursa Haberleri Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 09:28
Bursa Haberleri - Anadolu Ajansı,
Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde, Ersel Atmaca (27) idaresindeki 16 BK 039 plakalı otomobil, Gürkan Cengiz'in kullandığı 16 MDS 91 plakalı otomobil, Mehmet Alkış yönetimindeki 16 AD 991 plakalı minibüs ile İsmail Durak idaresindeki 16 ANV 682 plakalı hafif ticari araç, çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Ersel Atmaca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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