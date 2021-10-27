Bursa'da 41 düzensiz göçmen yakalandı (Bursa Haberleri)

Bursa'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu 41 kişi yakalandı.

Haberler - Bursa Haberleri Anadolu Ajansı 27.10.2021 - 18:22

Bursa'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bursa-Gemlik kara yolunda düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Gemlik Otoyol Gişeleri mevkisinde yakalanan 41düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Aynı bölgede yakalanan ve organizatör olduğu belirtilen 1 kişi ise gözaltına alındı.

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