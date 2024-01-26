Bursa'da 45 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı (Bursa Haberleri)

Bursa'da polis ekiplerince 45 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

Bursa'da 45 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneydoğu Anadolu illerinden 'ya düzensiz göçmenlerin iki araçla taşındığı bilgisine ulaştı.

Kent girişinde önlem alan ekipler, durdurdukları araçlarda ülkeye yasa dışı yollarla giren 47 yabancı uyruklunun bulunduğunu belirledi.

Araçlardaki 45 düzensiz göçmeni kişi başı 1000 ila 3 bin dolara taşıdıkları öne sürülen yabancı uyruklu sürücüler S.E. (25) ve A.H.S'yi (33) gözaltına alan polis, araçlara el koydu.

Düzensiz göçmenler, haklarında adli işlemler yapılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

S.E. ve A.H.S. ise göçmen kaçakçılığı suçundan sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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