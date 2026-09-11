Bursa'da 4'üncü katın balkonundan düşen genç kadın hayatını kaybetti
11.09.2026 16:42
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4'üncü kattaki dairenin balkonundan düşen 24 yaşındaki Merve Emin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Arzu Sokak’ta meydana geldi.
4 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonuna çıkan Merve Emin, iddiaya göre dengesini kaybederek, 9 metre yükseklikten beton zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Emin ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Merve Emin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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