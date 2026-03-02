Bursa'da acı olay. İlkokul öğrencisi Gökçe yaşamını yitirdi

Bursa'da doğuştan kalp yetmezliği hastalığı bulunan 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Gökçe Şentürk, iddiaya göre geçtiğimiz sömestir tatilinde İstanbul'daki özel bir hastanede kalp ameliyatı oldu.

Tedavisinin ardından taburcu edilen küçük kız tatil sonrası okula başladı. Geçtiğimiz hafta sonu Nilüfer ilçesindeki evinde aniden rahatsızlanan çocuk, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Yoğun bakıma kaldırılan küçük kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"AMELİYAT SONRASI ENFEKSİYON KAPTI" İDDİASI

Gökçe Şentürk'ün ameliyat sonrası enfeksiyon kaptığı iddia edilirken ölümü başta ailesi olmak üzere okul arkadaşları, öğretmenleri ve yakınlarını yasa boğdu.