Bursa'da acı olay. İlkokul öğrencisi Gökçe yaşamını yitirdi
02.03.2026 15:39
Son Güncelleme: 02.03.2026 15:42
Küçük çocuğun ameliyat sonrası enfeksiyon kaptığı iddia ediliyor.
Bursa'da geçirdiği kalp ameliyatı sonrası taburcu edilen 7 yaşındaki Gökçe Şentürk hayatını kaybetti.
Bursa'da doğuştan kalp yetmezliği hastalığı bulunan 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Gökçe Şentürk, iddiaya göre geçtiğimiz sömestir tatilinde İstanbul'daki özel bir hastanede kalp ameliyatı oldu.
Tedavisinin ardından taburcu edilen küçük kız tatil sonrası okula başladı. Geçtiğimiz hafta sonu Nilüfer ilçesindeki evinde aniden rahatsızlanan çocuk, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.
Yoğun bakıma kaldırılan küçük kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
"AMELİYAT SONRASI ENFEKSİYON KAPTI" İDDİASI
Gökçe Şentürk'ün ameliyat sonrası enfeksiyon kaptığı iddia edilirken ölümü başta ailesi olmak üzere okul arkadaşları, öğretmenleri ve yakınlarını yasa boğdu.
