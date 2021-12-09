Bursa'da alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü (Bursa Haberleri)

Bursa'da alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. .

Haberler - Bursa Haberleri Anadolu Ajansı 09.12.2021 - 14:25

Bursa'da alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Haberleri - Anadolu Ajansı, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Millet Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle buluşan E.Ç, S.T, M.E, F.B. ve U.Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli F.B, U.Ö'yü silahla yaraladı.

Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan U.Ö. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen E.Ç, S.T. ve M.E. ile F.B'yi olayda kullanılan tabancayla yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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