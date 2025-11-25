Bursa'da aynı apartmanda 6 kez yangın çıktı

Yangınlar, Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.

Bu kez de apartmanın çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında evin çatı bölümünde hasar oluştu. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

ŞÜPHELİ SERBEST KALMIŞTI

Aynı apartmanda geçen günlerde garaj ve depo bölümlerinde 3 gün üst üste çıkan yangınlarla ilgili gözaltına alınan ve uyuşturucu kullandığı-sattığı iddia edilen F.K., savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Yaklaşık 2 yıldır mahallede yaşan F.K., pitbull cinsi köpeği ile apartman garajında yaşadığı belirtildi. Önceki yangınlarla da F.K.'nın bağlantılı olduğu ileri sürülmüştü.

F.K.'nın serbest bırakıldıktan sonra yangınların tekrar etmesi de şüpheleri artırdı.