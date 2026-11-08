Bursa'da beş katlı binada yangın paniği

Bursa'da apartmanın çatı katında elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, çatı katındaki elektrik panosundan çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı alevlere teslim etti.

Bursa 'nın Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan beş katlı bir apartmanın çatı katında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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