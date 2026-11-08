Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Bursa'da beş katlı binada yangın paniği

08.11.2026 08:37

Bursa'da beş katlı binada yangın paniği
IHA

Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yurt Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Bursa'da apartmanın çatı katında elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan beş katlı bir apartmanın çatı katında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.

 

Edinilen bilgiye göre, çatı katındaki elektrik panosundan çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı alevlere teslim etti.

IHA

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

 

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.