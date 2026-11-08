Bursa'da beş katlı binada yangın paniği
08.11.2026 08:37
Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da apartmanın çatı katında elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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