Bursa'da bir araç aydınlatma direğine çarptı: 2 kişi yaralandı (Bursa Haberleri)
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir araç aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Polat Can P. idaresindeki 45 ABM 250 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Bursa-Mudanya kara yolu Yenikaraman Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü ile araçta bulunan yolcu İrem T, yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan İrem T'nin, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
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