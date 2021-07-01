Bursa'da bir evde 1000 litre sahte içki ele geçirildi

Bursa Haberleri Anadolu Ajansı 01.07.2021 - 11:04
Bursa Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği, Osmangazi ilçesinde bir adreste sahte içki üretilerek şişelendiğini belirledi.
Zanlı M.K'ye ait eve giden ekipler, yaptıkları aramalarda, 1000 litre sahte içki ele geçirdi.
İçkilerin muhafazaya alındığı, M.K. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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