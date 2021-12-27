Bursa'da bulunan 1800 yıllık lahit kapağı koruma altına alındı.

Bursa Haberleri - Anadolu Ajansı, Bursa'nın Gemlik ilçesinde büyük bölümü toprağın altında bulunan 1800 yıllık lahit kapağı çıkarılarak korumaya alındı.



Gemlik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eski Mezarlık bölgesinde büyük bölümü toprağın altına kalan lahit kapağını fark eden vatandaşlar, ihbarda bulundu.



Konuyla ilgili Gemlik Belediyesi ve Bursa Arkeoloji Müzesi ekipleri tarafından bölgede inceleme başlatıldı.



Kazı çalışmaları sonrası, lahdin sadece kapak kısmı bulundu.



2. yüzyıl Erken Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen lahit kapağı, Müze Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne getirilerek koruma altına alındı.