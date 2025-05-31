Bursa'da çiftlik evinde öldürülen gencin cenazesi defnedildi

Kırsal Üreğil Mahallesi'ndeki çiftlik evinde, dün babası Ali Karaman tarafından kanlar içinde hareketsiz halde bulunan Mustafa Karaman'ın (25) cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınarak evine getirildi.



Karaman için Muhammedül Emin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Karaman'ın naaşı, Yeni Mezarlık'a defnedildi.



Bu sırada Karaman'ın annesi Nuray Karaman'ın güçlükle ayakta durduğu gözlendi.



Karaman'ın baltayla öldürüldüğü belirlenmiş, olayla ilgili şüpheliler M.G. ve N.P. gözaltına alınmıştı.



