Bursa'da çocukların bayrak hassasiyeti duygulandırdı
26.11.2025 10:28
İHA
Bursa'da direkte rüzgâr nedeniyle katlanan Türk bayrağını fark eden üç çocuk, uzun uğraşlar sonucunda bayrağı açarak yeniden dalgalandırdı.
Bursa'da sokaktan geçen üç çocuk, direkteki Türk bayrağının rüzgârın etkisiyle tamamen katlandığını görünce hemen harekete geçti. Bayrağa zarar gelmemesi için temkinli davranan çocuklar, sırayla direğe tırmanarak bayrağı açmaya çalıştı.
Çocukların çabası kısa sürede sonuç verdi. Birkaç denemenin ardından bayrağı başarılı şekilde açan çocuklar, Türk Bayrağı'nın yeniden gururla dalgalanmasını sağladı.
O anlar kameraya anbean yansırken, çocukların cesur hareketi vatandaşlar tarafından takdir edildi.
