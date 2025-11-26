Bursa'da çocukların bayrak hassasiyeti duygulandırdı

Bursa'da direkte rüzgâr nedeniyle katlanan Türk bayrağını fark eden üç çocuk, uzun uğraşlar sonucunda bayrağı açarak yeniden dalgalandırdı.

O anlar kameraya anbean yansırken, çocukların cesur hareketi vatandaşlar tarafından takdir edildi.

Bursa 'da sokaktan geçen üç çocuk, direkteki Türk bayrağı nın rüzgârın etkisiyle tamamen katlandığını görünce hemen harekete geçti. Bayrağa zarar gelmemesi için temkinli davranan çocuklar, sırayla direğe tırmanarak bayrağı açmaya çalıştı.

YASAL UYARI

