Bursa'da devrilen tırın sürücüsü yaralı
25.11.2025 15:07
İHA
Bursa'da meydana gelen kazada bir tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tırın sürücüsü yaralandı.
Kaza İnegöl'de 12:00 sularında Bursa-Ankara Karayolu üzeri Mezit boğazında yaşandı.
İnegöl'den Bozüyük istikametinde hareket eden İ.K. idaresindeki geri dönüşüm malzemesi yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Devrilen tırın şoförü yaralandı.
Bölge trafik ekipleri karayolunu kontrollü olarak trafiğe açtı. Jandarma Komutanlığı ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.
