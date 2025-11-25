Bursa'da devrilen tırın sürücüsü yaralı

Bölge trafik ekipleri karayolunu kontrollü olarak trafiğe açtı. Jandarma Komutanlığı ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Devrilen tırın şoförü yaralandı.

YASAL UYARI

BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.