Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında ortak yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda, uyuşturucu satışı yaptığı belirtilen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.



Dün akşam saatlerinde harekete geçen ekipler, İnegöl ilçe merkezindeki 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 120 polisin katılımıyla yapılan operasyonda, adreslerin çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Baskınlar sırasında polis, adreslerin kapılarını koç başıyla kırdı. Drone ile havadan da destek verilen operasyonda, şüpheliler S.T., A.K., N.K., O.Ç., E.B. ve Ç.U., gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda; 18 gram bonzai, 37 gram metamfetamin, 22 gram esrar, 115 sentetik Lyrica hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 5 bin 400 lira ele geçirildi. Aramalarda ayrıca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatız tabanca, 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 34 tabanca mermisi, 6 av tüfeği fişeği ve 30 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.