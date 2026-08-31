Bursa'da düğün yemeğinden zehirlenen 367 kişi hastaneye kaldırıldı

Karıncalı Mahallesi'nde E.G. isimli şahıs dün akşam saatlerinde çocuğunun sünnet cemiyetinde misafirlere tavuklu pilav ikram etti. Yemekten yaklaşık bir saat sonra onlarca kişi gıda zehirlenmesi teşhisiyle Orhaneli Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, olaydan etkilenen 367 kişinin gece boyunca hastanelere başvurduğunu açıkladı.

Orhaneli Devlet Hastanesi’ne başvuran hastalardan 74'ü ambulanslarla merkezdeki hastanelere sevk edildi. Bu hastaların çoğunun taburcu edildiği, tedavisi devam eden 23 hastanın ise genel durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Yetkililer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli hareket edilerek gıda numunesi aldı. Orhaneli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de bölgeden su numunesi aldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.