Bursa'da eğlence mekanına uzun namlulu silahlarla saldırı
07.11.2026 06:09
Bursa'da eğlence mekanına silahlı saldırı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence mekanına uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Nilüfer ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, bir eğlence mekanına uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Silah sesleri çevrede paniğe neden olurken, saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de mekanda incelemelerde bulundu.
Saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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