Bursa'da eğlence mekanındaki silahlı kavgaya ilişkin davada karar açıklandı

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya taraf avukatları katıldı.



Cumhuriyet savcısı, önceki celsede verdiği mütalaasını tekrar etti.



Duruşmaya İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan müşteki sanık Yiğit S, davanın ikinci celsesinde duruşma salonundaki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mertcan Akça'nın yüzündeki izle ilgisi olmadığını, bunu kendisinin de ilk celsede dile getirdiğini belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.



Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, Yiğit S'yi, yine davanın ikinci celsesinde duruşma salonundaki silahlı saldırıda yaşamını yitiren Köksal Akça'ya yönelik eylemi nedeniyle "kasten yaralama" suçundan 2 bin lira adli para cezası, Mertcan Akça'ya yönelik eylemi nedeniyle de "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan da 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.



Heyet, başka suçtan tutuklu müşteki sanık Tolga Ergün'e, Köksal Akça'ya yönelik eylemi nedeniyle "kasten yaralama" suçundan 4 ay, Mertcan Akça'ya yönelik "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan ise 3 yıl hapis cezasına hükmetti.



Yargılama sırasında duruşma salonundaki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mertcan ve Köksal Akça yönünden ise davanın düşmesine karar verildi.



- Olay



Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 22 Eylül 2023'te bazı müşteriler ile çalışanlar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanmıştı.



Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın tutuklu yargılandığı davanın duruşması için taraflar 13 Aralık 2024'te adliyeye gelmişti.



Duruşma salonunda sanık avukatının beyanları alınırken, kavgada yaralanan, bu olayda sakat kaldığı için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren ve eğlence yerinde garson olarak çalışan Tolga Ergün'ün de bulunduğu taraftan sanıklara doğru tabancayla ateş açılmıştı.



Ergün'ün babası Kemal Ergün tarafından oğlunun tekerlekli sandalyesine gizlenerek adliyeye sokulan silahla gerçekleştirilen saldırıda, sanıklar Mertcan Akça ve Köksal Akça yaşamını yitirmişti. Aynı saldırıda ağır yaralanan iki jandarma personelinden Uzman Çavuş Nurettin Yaşar (26) kaldırıldığı hastanede 14 Aralık 2024'te şehit olmuştu.



Gözaltına alınan Kemal Ergün hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", oğlu Tolga Ergün ile Muhammet Ö, Kadir Can U, Murat K. ve Mehmet Ç'ye ise "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçlarından tutuklama kararı verilmişti.



