Bursa'da ehliyetsiz sürücü park halindeki 3 otomobile çarptı (Bursa Haberleri)
Bursa'da park halindeki 3 otomobile çarpan sürücüye para cezası uygulandı.
Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi İpek Sokak'ta Kadir Ç. idaresindeki 16 FD 694 plakalı otomobil, park halindeki 16 LJN 03, 16 AVZ 842 ve 16 LUG 34 plakalı otomobillere çarptı.
Araçlarda hasara yol açan kazanın ardından 1,87 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Kadir Ç. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye toplamda 48 bin 299 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.
Muhabir : Mustafa Yılmaz
Yayınlayan : İsa Sansar
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