Bursa’da ev yangını. Dumanlar çevrede paniğe neden oldu
30.08.2026 09:39
Son Güncelleme: 30.08.2026 09:39
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evin tamamını sardı. Yangın anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Bakırköy Mahallesi’nde bir evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında ev alevlere teslim olurken, yangın anları kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Bakırköy Mahallesi’nde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ev alev alev yanarken, yangın sırasında yükselen alevler ve duman çevrede paniğe neden oldu.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangın anları ise çevrede bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
YASAL UYARI
BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.