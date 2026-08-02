Bursa'da fabrika yangını

Bursa'da bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Dumanı fark eden çalışanlar binayı tahliye ederken, ihbarla adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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