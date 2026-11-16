Bursa'da fabrikada doğalgaz paniği

Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu.

Polis ekipleri fabrikada inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine harekete geçen yetkililer, çalışanları tahliye ederek fabrikada üretimi durdurdu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından güvenlik amacıyla fabrikanın boşaltılması ve üretimin durdurulması kararlaştırıldı.

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