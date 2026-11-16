Bursa'da fabrikada doğalgaz paniği
16.11.2026 16:48
AFAD ekiplerinin incelemelerinin ardından fabrika tahliye edildi.
Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu.
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikada çalışanlar doğalgaz kaçağını fark ederek durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından güvenlik amacıyla fabrikanın boşaltılması ve üretimin durdurulması kararlaştırıldı.
Bunun üzerine harekete geçen yetkililer, çalışanları tahliye ederek fabrikada üretimi durdurdu.
Polis ekipleri fabrikada inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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