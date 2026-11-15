Bursa'da feci kaza. Üniversiteli Sudenaz yaşamını yitirdi
15.11.2026 14:41
Kazada üç kişi de yaralandı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sudenaz Yiğit hayatını kaybetti.
Bursa'nın Karacabey ilçesi İzmir Yolu Kırsal Seyran Mahallesi Kavşağı'nda Murathan M.A.'nın (25) kullandığı hafif ticari araç, köprülü kavşaktan yola çıkan Zafer A.'nın kullandığı TIR'a çarptı.
Saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada Murathan M.A.'nın yanı sıra araçta bulunan Ergün Y. (24), Eylül S.U. (19) ve Sudenaz Yiğit (20) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sudenaz Yiğit, burada hayatını kaybetti.
Zafer A. gözaltına alınırken, Ankara Altındağlı olan Sudenaz Yiğit'in Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksek Okulu'nda Gıda Teknolojileri Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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