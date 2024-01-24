Bursa'da firari FETÖ'cü saklandığı mutfak dolabında yakalandı

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin Nilüfer ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda hükümlü A.K, mutfak dolabında saklanırken yakalandı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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