Bursa'da fırtına kıyıdaki tekneleri alabora etti

Olay, akşam saatlerinde Kumla Mahallesi kıyılarında meydana geldi. Aniden bastıran sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kıyıya demirli olan bazı küçük tekneler dalgalarla alabora oldu. Teknelerden bazıları çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Öte yandan, denize açılan teknelerin de bulunduğu öğrenildi. Bu teknelerin durumuna ilişkin henüz net bilgi edinilemedi.