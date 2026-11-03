Bursa'da fırtına kıyıdaki tekneleri alabora etti
03.11.2026 05:22
Bursa'da fırtına nedeniyle tekneler alabora oldu
Bursa’nın Gemlik ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle kıyıya demirli çok sayıda tekne dalgalarla alabora oldu.
Olay, akşam saatlerinde Kumla Mahallesi kıyılarında meydana geldi. Aniden bastıran sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kıyıya demirli olan bazı küçük tekneler dalgalarla alabora oldu. Teknelerden bazıları çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.
Öte yandan, denize açılan teknelerin de bulunduğu öğrenildi. Bu teknelerin durumuna ilişkin henüz net bilgi edinilemedi.
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