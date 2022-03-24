Bursa'da gazdan zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Haberler - Bursa Haberleri Anadolu Ajansı 24.03.2022 - 16:50
Bursa Haberleri - Anadolu Ajansı,
Burhaniye Mahallesi, Yeşil Bursa Caddesi'ndeki Burhaniye Camisi'nin tuvalet temizliğinde görevli Metin Çavuş (69), ısınmak için yaktığı tüp ocağından sızan gazdan zehirlendi.
Cami cemaatinin Çavuş'u hareketsiz görmesi üzerine durum ekiplere bildirildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çavuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Çavuş'un cesedi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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