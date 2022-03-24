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Bursa'da gazdan zehirlenen kişi hayatını kaybetti (Bursa Haberleri)

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tüp ocağından çıkan gazdan zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Haberler - Bursa Haberleri Anadolu Ajansı 24.03.2022 - 16:50

Bursa'da gazdan zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Burhaniye Mahallesi, Yeşil Bursa Caddesi'ndeki Burhaniye Camisi'nin tuvalet temizliğinde görevli Metin Çavuş (69), ısınmak için yaktığı tüp ocağından sızan gazdan zehirlendi.

Cami cemaatinin Çavuş'u hareketsiz görmesi üzerine durum ekiplere bildirildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çavuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Çavuş'un cesedi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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