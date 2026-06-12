Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Polisin çevre güvenliğini aldığı bölgede itfaiye ekipleri, Bursa'nın birçok noktasından dumanı görülen yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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