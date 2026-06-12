Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

12.06.2026 16:12

Son Güncelleme: 12.06.2026 16:48

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Anadolu Ajansı

Yangın nedeniyle yükselen yoğun siyah dumanlar kentin farklı noktalarından da görüldü.

AA
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

 

Polisin çevre güvenliğini aldığı bölgede itfaiye ekipleri, Bursa'nın birçok noktasından dumanı görülen yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

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