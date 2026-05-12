Bursa'da göçmen kaçakçılarına operasyon. İstanbul'dan İzmir'e gitmek 20 bin lira!

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Osmangazi ilçesinde durdurulan araçta, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 7 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlerden 3’ünün kimliksiz olduğu ve yasal kalış haklarının bulunmadığı tespit edildi.

20 BİN LİRA VERMİŞLER

Kaçak göçmenlerin İstanbul’dan İzmir’e gitmek için 20’şer bin lira verdiği organizatör gözaltına alınırken, korsan taşımacılık yapılan araç ise yediemin otoparkına çekildi.

İŞ YERİNDE YAKALANDILAR

Yıldırım ilçesinde bir iş yerine yönelik operasyonda ise 17 yabancı uyrukludan 11’inin kimliksiz olduğu, yasal kalış haklarının bulunmadığı ve çalışma izni olmadan kaçak olarak çalıştırıldıkları belirlendi.

Göçmenleri yasa dışı yollarla çalıştırdığı öne sürülen iş yeri sorumlusu hakkında adli işlem başlatıldı.

KİMLİKSİZ 14 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLECEK

Her iki operasyonda yakalanan kimliksiz 14 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.