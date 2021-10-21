Bursa'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

Haberler - Bursa Haberleri Anadolu Ajansı 21.10.2021 - 19:42
Bursa Haberleri - Anadolu Ajansı, Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'ndeki depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevleri yaklaşık bir saat süren müdahaleyle kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.
Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bursa Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Bursa Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.