Bursa'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

Bursa Haberleri - Anadolu Ajansı, Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'ndeki depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Alevleri yaklaşık bir saat süren müdahaleyle kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.



Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

