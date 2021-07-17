Bursa'da iki katlı metruk binada yangın

Bursa Haberleri DHA 17.07.2021 - 09:10
Bursa Haberleri - DHA,
Yangın, saat 3.30 sularında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi’nde meydana geldi. Sinanbey Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyerek, binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla çevrede bulunan binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının ardından yıkılma tehlikesi bulunan binanın çevresine güvenlik şeridi çekilerek önlem alınırken, yangının çıkın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.
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