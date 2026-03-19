Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 7 yaralı var
19.03.2026 09:35
Bursa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kaza, İznik ilçesine bağlı Boyalıca mahallesinde yaşandı.
Alınan bilgiye göre Z.T. ve M.A. idaresindeki otomobiller, farklı yönlerden gelerek henüz bilinmeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı.
YARALI VAR
Çarpışmanın etkisiyle yaşanan kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaşanan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde araçların şiddetle çarpıştı anlar göründü. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla beraber yol tamamen trafiğe açıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
