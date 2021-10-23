Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Haberler - Bursa Haberleri Anadolu Ajansı 23.10.2021 - 08:24
Bursa Haberleri - Anadolu Ajansı, İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu Bursa Şehir Hastanesi kavşağı civarında, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 06 FD 6595 plakalı otomobil ile 16 J 2173 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada araçtan yola fırlayan C.Ö. hayatını kaybetti, M.K. ve B.A. ise yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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