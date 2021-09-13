Bursa'da incir yüklü kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı

Bursa Haberleri - Anadolu Ajansı,

Bursa-İzmir yolu, Mudanya Bulvarı'nda, Nazlı Çelik idaresindeki 27 EM 458 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden Bozan Öztürk'ün kullandığı 16 AJF 326 plakalı incir yüklü kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet ters dönerken, otomobil ise yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Nazlı Çelik ile kamyonette bulunan İsmail Öztürk yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza nedeniyle incirler yola dökülürken, cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Yolun temizlenmesinin ve araçların çekilmesinin ardından ulaşım yeniden sağlandı.