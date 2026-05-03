Bursa'da inşaat işçileri sopalarla birbirine girdi
03.05.2026 09:36
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bursa'da bir inşaat alanında çalışan işçiler arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede çevrede paniğe neden oldu.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bulunan bir inşaat sahasında çalışan işçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirine bağırarak tepki gösterirken, gerilim artınca işçiler sopalara sarıldı.
Tarafların birbirine sopalarla saldırdığı kavgada, zaman zaman taş ve çeşitli cisimlerin de kullanıldığı öğrenildi.
İnşaat alanında yaşanan kavga nedeniyle çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, bazı işçiler araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga güçlükle kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin net bilgiye ulaşılamadı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
