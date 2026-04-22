Bursa'da istinat duvarı çöktü: Yedi katlı binanın iki katı tahliye edildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde istinat duvarı, yedi katlı bloğun bulunduğu site bahçesine çöktü. Beton duvarın altında kalan iki araç hasar gördü.

Toprak ve taş parçalarının düşmeye devam ettiği duvarda çökme riskinin sürdüğü belirtildi.

Risk altındaki iki kattaki daireler de tedbir amacıyla tahliye edildi.

Park halindeki iki otomobil hasar gördü. İhbarla adrese itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

