Bursa'da istinat duvarı çöktü: Yedi katlı binanın iki katı tahliye edildi
22.04.2026 15:27
Zarar gören iki kattaki daireler tahliye edildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde istinat duvarı, yedi katlı bloğun bulunduğu site bahçesine çöktü. Beton duvarın altında kalan iki araç hasar gördü.
Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Tahtalı Park Evleri D Blok’ta, saat 13.00 sıralarında yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki beton istinat duvarı, yağmurun etkisiyle sitenin bahçesine çöktü.
Park halindeki iki otomobil hasar gördü. İhbarla adrese itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Çöken duvar, sitedeki bloğun iki katını kaplarken, güvenlik şeridi çekilip, bölgede önlem alındı.
Risk altındaki iki kattaki daireler de tedbir amacıyla tahliye edildi.
Toprak ve taş parçalarının düşmeye devam ettiği duvarda çökme riskinin sürdüğü belirtildi.
