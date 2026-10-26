Bursa'da kaçak masör operasyonu. 26 kadın sınır dışı edilecek

Bursa 'da yabancı uyruklu kadınların izinsiz masör olarak çalıştırıldığı iş yerlerine yönelik operasyonda 40 yabancı uyruklu kadın tespit edildi. Kadınlardan 26'sı hakkında vize ihlali ve çalışma izni bulunmaması nedeniyle sınır dışı işlemleri başlatılırken, ruhsatsız faaliyet gösteren 3 iş yerine de işlem yapıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesi, suç failleri ile organizatörlerin yakalanması ve kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde denetim gerçekleştirdi. Operasyonda umuma açık 7 iş yeri kontrol edildi.

40 YABANCI UYRUKLU KADIN TESPİT EDİLDİ

İş yerlerinde ve eklentilerinde yapılan kontrollerde, çeşitli ülke vatandaşı toplam 40 yabancı uyruklu kadın bulundu. Yapılan incelemelerde 15 kadının vize ihlali nedeniyle yasal kalış hakkının bulunmadığı ve çalışma izinlerinin olmadığı belirlendi. 11 kadının yasal kalış hakkı bulunurken çalışma izninin olmadığı, 14 kadının ise hem yasal kalış hakkının hem de çalışma izninin bulunduğu tespit edildi.

Denetlenen iş yerlerinden 3'ünün Çalışma İzin Ruhsatı bulunmadığı ve ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlendi.

KİŞİ BAŞI AYLIK 45 BİN LİRA KARŞILIĞINDA ÇALIŞTIRILMIŞLAR

Yapılan araştırmada, yabancı uyruklu kadınların kişi başı aylık 45 bin lira ücret karşılığında yasa dışı şekilde kaçak masör olarak çalıştırıldığı tespit edildi. Vize ihlali ve çalışma izni bulunmayan 26 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı edilmek üzere gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Öte yandan, şahısları temin eden ve çalıştıran işletme sahiplerine Sosyal Güvenlik Merkezi denetimleri kapsamında gerekli idari ve cezai işlemler uygulandı.