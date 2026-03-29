Bursa’da kaçak silah atölyesine operasyon düzenlendi. Baskında çok sayıda silah ve mermi gibi mühimmatlar ele geçirildi.

Ayrıca aramalarda, silah imalatında kullanıldığı değerlendirilen namlu açıcılar, eğe, çeşitli silah parçaları ve matkap uçları da bulundu.

Ekiplerce, F.S. isimli şüphelinin Çeltikköy Mahallesi’ndeki iş yerinde yapılan aramada, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 13 adet tabanca fişeği, 12 adet av tüfeği fişeği, 3 adet tabanca sürgüsü, 6 adet tabanca kabzası, 14 adet şarjör, 8 adet şarjör yayı ve 4 adet şarjör kapağı ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nün, ruhsatsız silah imalatı, satışı ve bulundurulmasının önlenmesine yönelik çalışmaları çerçevesinde Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

