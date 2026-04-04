Bursa'da kaçakçılık operasyonu. 2 kişi tutuklandı
04.04.2026 16:48
Bursa'da kaçak tütün ve sigara kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eşref Dinçer mahallesinde yapılan operasyonda K.E. ve Ö.E.'ye ait kişilerin işyerleri, depo ve ikametlerinde arama yapıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gemlik Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa çalışmasıyla yapılan aramalarda yüklü miktarda kaçak ürün ele geçirildi.
Yapılan aramalarda; 205 bin adet bandrolsüz makaron, 79 bin 800 adet içi tütün doldurulmuş sigara, 200 kilogram açık kıyılmış sarmalık tütün ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YASAL UYARI
BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.