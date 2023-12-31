Bursa'da kalp krizi geçirip kullandığı kamyonetle kaza yapan sürücü öldü

Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde seyir halinde olan Yusuf Y. (65) idaresindeki 16 Y 8661 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından park halindeki otomobil ile yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Y'nin kalp krizi geçirdiğini tespit etti.



Yusuf Y. kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.