Bursa'da karısının yanında gördüğü kişiyi bıçakla yaralayan sanığa 4 yıl 2 ay hapis

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan tutuksuz sanık Turhan D. (50) ve bıçaklanan Bayram G. (43) ile taraf avukatları katıldı.



Önceki celsede verdiği mütalaasını tekrar eden savcı, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Turhan D, pişman olduğunu belirterek, "Mağduru öldürme kastım yoktu. Çok pişmanım." dedi.



Bayram G. ise şikayetinden vazgeçtiğini ifade etti.



Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapsine hükmettiği sanığın cezasını, tahrik ve takdir indirimiyle 4 yıl 2 aya indirdi.



Osmangazi ilçesinde, 9 Ekim 2022'de Kent Meydanı'nda yürüyen Turhan D, eşi Medine D'yi Bayram G'nin yanında görmüştü. Bayram G'yi bıçakla yaralayan Turhan D. tutuklanmıştı. Bayram G. tedavisinin ardından taburcu edilmiş, Turhan D. ise yargılama sürecinde ilk celsede tahliye edilmişti.

