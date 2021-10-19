Bursa'da kayınvalidesini bıçaklayan kişiye 8 yıl 4 ay hapis cezası

Bursa Haberleri - Anadolu Ajansı, Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mert E, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki Fatma M, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.



Sanık Mert E. savunmasında, olay tarihinde müştekinin evine gitmediğini iddia ederek suçlamaları ve iddiaları kabul etmediğini belirtti.



Müşteki Fatma M. ise vücudunda 10 bıçak darbesi bulunduğunu, sanığın yalan söylediğini aktararak, "Şikayetim devam etmektedir. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyorum." diye konuştu.



Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan iddia makamı, olayın ardından alınan raporda madde kullanımına bağlı psikotik bozukluk tespit edilen sanığın, cezai ehliyetinin eksik olması ve eyleminin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezasının indirilmesini istedi.



Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık, "Yapmadığım bir şey için cezaevinde yatıyorum. Niye böyle iddialarda bulunuyorlar anlamış değilim. Evine geleni gideni çok oluyordu belki onlarla tartıştı. Ben iddia edildiği şekilde eylemde bulunmadım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.



Mahkeme heyeti, sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mert E, aldığı ceza miktarı ve tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.



Bu yıl ocak ayında meydana gelen olayda bir süredir ayrı yaşadığı eşinin de kaldığı kayınvalidesi Fatma M'nin (55) evine gittiği iddia edilen Mert E, kadını bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

