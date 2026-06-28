Bursa'da kaza. Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Z.D.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil , bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Z.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YASAL UYARI

BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.