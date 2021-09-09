Bursa'da kontrolden çıkarak köprüden dereye düşen tırdaki 2 yaralı kurtarıldı (Bursa Haberleri)

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, plastik ham maddesi yüklü tırın dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bursa Haberleri Anadolu Ajansı 09.09.2021 - 16:56

Bursa'da kontrolden çıkarak köprüden dereye düşen tırdaki 2 yaralı kurtarıldı

Bursa Haberleri - Anadolu Ajansı,

 Alınan bilgiye göre, Bursa-Yalova kara yolunda seyreden B.K. idaresindeki 16 ADG 545 plakalı tır, Ovakça Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Bir süre ilerleyen araç, köprünün korkuluklarını aşıp dereye düştü. Bu sırada tırın dorsesinin bir bölümü köprünün üzerinde asılı kaldı.

Araçta sıkışan sürücü B.K. ve yanındaki A.Y, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine götürüldü. Yolda trafik akışı bir süreliğine tek şeritten sağlandı. Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. 

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