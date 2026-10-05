Bursa'da korkutan fabrika yangını. 2,5 saatte kontrol altına alındı
05.10.2026 09:12
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir mobilya üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına 20 itfaiye aracı, 10 su tankeri sevk edildi. AFAD'a bağlı KBRN ekibi de tedbir amaçlı bölgeye gönderildi.
Bursa İzmir karayolu Başköy Mevkisi'nde mobilya üretimi yapılan bir fabrikada saat 6.05'te yangın çıktı. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 20 itfaiye aracı, Buski, Park Bahçeler, Tarım Aş ve Nilüfer Belediyesi'ne ait 10 su tankeri ve 1 kepçe sevk edildi.
Alevler itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı.
AFAD KBRN ekibinin de tedbir amaçlı olay yerinde bulunduğu ve söndürme çalışmalarının koordineli şekilde devam ettiği bildirildi.
Yetkililer yangındaki soğutma çalışmasının sürdüğünü belirtirken, siyah dumanlar da İzmir yolunun bir çok noktasından görüldü.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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