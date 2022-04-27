Bursa'da merdivenlerden düşen kadın öldü

Haberler - Bursa Haberleri Anadolu Ajansı 27.04.2022 - 17:42
Bursa Haberleri - Anadolu Ajansı,
Çırpan Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Mesture Kalkan (86), alışverişten döndüğü sırada bodrum katına inen merdivenlerden düştü.
Kalkan'ın yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kalkan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Kadının cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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