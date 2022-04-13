Bursa'da minibüsün kamyonete çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

Haberler - Bursa Haberleri Anadolu Ajansı 13.04.2022 - 12:16
Bursa Haberleri - Anadolu Ajansı,
Milyaz Dursunov (20) idaresindeki 16 ACJ 392 plakalı minibüs, Bursa-Ankara kara yolunda önünde seyreden Raşit Şimşek'in (39) kullandığı 16 KJP 94 plakalı kamyonete çarptı.
Kazada, araç sürücüleri Dursunov ve Şimşek ile kamyonette bulunan Murat Polat (28) ve Yavuz Arslan (34) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bursa Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Bursa Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.