Bursa'da mobilya fabrikasında yangın çıktı, 1 işçi yaralandı
25.11.2025 14:09
İHA
Bursa'da çıkan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangında bir işçi yaralandı.
Yangın, İnegöl'de saat 12:00 sıralarında meydana geldi.
Mahmudiye Mahallesi'ndeki mobilya fabrikasının talaş silosunda yangın çıktı. Yangını görenler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın esnasında yangına müdahale eden Ö.Y.'nin sol kolunda 2. derece yanık oluştu.
Yaralı işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı ilk tedavisinin ardından yanık ünitesine yatırıldı. Olay yerindeki itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek 1 saat içinde yangını söndürdüler.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
