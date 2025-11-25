Bursa'da mobilya fabrikasında yangın çıktı, 1 işçi yaralandı

Bursa'da çıkan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangında bir işçi yaralandı.

Yaralı işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı ilk tedavisinin ardından yanık ünitesine yatırıldı. Olay yerindeki itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek 1 saat içinde yangını söndürdüler.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın esnasında yangına müdahale eden Ö.Y.'nin sol kolunda 2. derece yanık oluştu.

YASAL UYARI

BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.