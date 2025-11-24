Bursa'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Bursa'da Göl yolu üzerinde bir motosiklet ve otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı.

Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların ikisinin bacağında kırık tespit edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü F.V. ve arkasındaki yolcu Ö.E. yaklaşık 30 metre savrularak kaldırıma düştü.

Edinilen bilgilere göre Göl yolu üzerindeki fabrika işçisi F.V. sabah mesaisinden çıkıp motosikletiyle hareket etti.

